Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

M. Richard Deschamps est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Michel Blais est nommé, à compter du 24 mars 2022, membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. M. Blais est membre de cette commission.

Mme Paula Bergeron est nommée, à compter du 18 avril 2022, membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mme Bergeron est ex- vice-présidente de la Régie du bâtiment du Québec.

Commission québécoise des libérations conditionnelles

M. David Sultan est nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

M. Denis Bouchard est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval.

Office québécois de la langue française

Mme Ginette Galarneau est nommée de nouveau membre et présidente-directrice générale de l'Office québécois de la langue française.

Commission des services juridiques

Mme Rachel Caissy est nommée de nouveau membre de la Commission des services juridiques.

Institut de technologie agroalimentaire du Québec

MM. Benoit Daviau et Jean-Yves Rioux ainsi que Mme Anne-Marie Maltais sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Investissement Québec

Mmes Anne Bourhis, Madeleine Féquière et Claudine Roy sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration d'Investissement Québec.

Mme Catherine Dubé est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Société de la Place des Arts de Montréal

Mme Annie Derome est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.

M. Marc Gilbert est nommé membre indépendant du conseil d'administration de cette société.

