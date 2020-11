Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. François Darveau est nommé, à compter du 7 décembre 2020, secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif. M. Darveau est directeur de la Direction du droit administratif et des affaires juridiques au ministère de la Justice.

Mme Geneviève Moisan est nommée, à compter du 30 novembre 2020, secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif. Mme Moisan est sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation.

Ministère de l'Éducation

M. Stéphane Lehoux est nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation. M. Lehoux était sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère.

M. Nicolas Mazellier est nommé, à compter du 30 novembre 2020, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation. M. Mazellier est directeur du bureau du sous-ministre à ce ministère.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

M. Jean-François Gibeault est nommé, à compter du 30 novembre 2020, sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. M. Gibeault est directeur de la recherche de l'Agence QMI et du Bureau d'enquête du Journal de Montréal au sein de Québecor Média inc.

Bureau des enquêtes indépendantes

M. Robert Rouleau est nommé, à compter du 7 décembre 2020, directeur adjoint du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Rouleau est procureur en chef adjoint au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Retraite Québec

Mme Isabelle Merizzi est nommée de nouveau vice-présidente de Retraite Québec.

Université du Québec à Trois-Rivières

M. Christian Blanchette est nommé, à compter du 1er décembre 2020, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Blanchette était doyen de la Faculté de l'éducation permanente à l'Université de Montréal.

