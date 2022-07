Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Mme Natalie Petitclerc est nommée, à compter du 1er août 2022, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Mme Petitclerc est directrice générale adjointe, soutien, administration et performance, directrice des projets majeurs organisationnels et immobiliers et directrice de la qualité, évaluation, performance et éthique au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Commission des services électriques de Montréal

M. Sidiky Zerbo est nommé, à compter du 18 juillet 2022, membre et président de la Commission des services électriques de Montréal. M. Zerbo est chef de l'ingénierie à la Corporation Charbone Hydrogène.

