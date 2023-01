Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Enseignement supérieur

Mme Esther Blais est nommée, à compter du 19 janvier 2023, sous-ministre adjointe au ministère de l'Enseignement supérieur. Mme Blais est directrice générale du Développement et soutien des réseaux - Affaires collégiales à ce ministère.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Sylvain Gagnon est nommé, à compter du 19 janvier 2023, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Gagnon est directeur général du Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux de l'Université Laval.

Mme Valérie Lévesque est nommée, à compter du 23 janvier 2023, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Lévesque est directrice générale des ressources humaines de Retraite Québec.

Ministère du Travail

Mme Caroline Clark est nommée, à compter du 23 janvier 2023, sous-ministre adjointe au ministère du Travail. Mme Clark est directrice générale du programme de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Secrétariat du Conseil du trésor

Mme Marie-Claude Fontaine est nommée, à compter du 19 janvier 2023, secrétaire adjointe au Conseil du trésor. Mme Fontaine est directrice générale à ce secrétariat.

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Mme Caroline Barbir est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Mme Connie Jacques est nommée de nouveau présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

M. Yves St-Onge est nommé, à compter du 19 janvier 2023, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. M. St-Onge est retraité du secteur de la santé et des services sociaux.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. Mohamed Aiyar est nommé, à compter du 23 janvier 2023, vice-président de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. M. Aiyar est directeur général à cette commission.

Commission des transports du Québec

Mme Xanthoula Konidaris est nommée, à compter du 30 janvier 2023, membre de la Commission des transports du Québec. Mme Konidaris est avocate à la Direction du contentieux du ministère de la Justice.

Institut de cardiologie de Montréal

Mme Mélanie La Couture est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Institut de cardiologie de Montréal.

Tribunal administratif du logement

Mme Leyka Borno est nommée, à compter du 30 janvier 2023, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Borno est avocate au Commissaire à la déontologie policière.

Mme Isabelle Gauthier est nommée, à compter du 30 janvier 2023, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Gauthier est avocate au Tribunal des droits de la personne.

Mme Joëlle Gauthier est nommée, à compter du 30 janvier 2023, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Gauthier est avocate au Centre communautaire juridique de Montréal.

Tribunal administratif du travail

Mme Lucie Nadeau est désignée de nouveau présidente du Tribunal administratif du travail.

Mme Francine Mercure est désignée de nouveau vice-présidente de ce tribunal.

Tribunal des droits de la personne

M. Gabriel Babineau est nommé assesseur au Tribunal des droits de la personne.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

