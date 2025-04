Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Mme Ève-Andrée Charest et M. Farid Harouni sont nommés de nouveau membres de de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Mme Paula Bergeron est nommée, à compter du 18 avril 2025, membre à temps partiel de cette commission. Mme Bergeron est membre de cette même commission.

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Mme Audrey Mercier-Turgeon est nommée, à compter du 14 avril 2025, directrice adjointe des poursuites criminelles et pénales. Mme Mercier-Turgeon est procureure en chef du Bureau des mandats organisationnels au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Tribunal administratif du travail

Mme Annie Beaudin est désignée, à compter du 9 avril 2025, présidente du Tribunal administratif du travail. Mme Beaudin est membre et vice-présidente de ce tribunal.

