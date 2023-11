Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

M. Luc Tremblay est nommé, à compter du 20 novembre 2023, sous-ministre adjoint au ministère des Transports et de la Mobilité durable. M. Tremblay est directeur général à la coordination territoriale de ce ministère.

Tribunal administratif du travail

M. Karim Benelfellah est nommé, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. M. Benelfellah est avocat principal et chef d'équipe juridique en santé et sécurité du travail au sein de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec.

Mme Emmanuelle de Champlain est nommée, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. Mme de Champlain est directrice générale du Centre communautaire juridique de Montréal.

Mme Jessica Laforest est nommée, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Laforest est avocate à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Mme Virginie Maloney est nommée, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Maloney est directrice adjointe des enquêtes et évaluations au Centre de règlement des différends sportifs du Canada.

M. Gabriel Miron est nommé, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. M. Miron est greffier spécial au Tribunal administratif du logement.

Mme Marie-Eve Vanden Abeele est nommée, à compter du 27 novembre 2023, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Vanden Abeele est avocate en santé et sécurité du travail au sein de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec.

Office franco-québécois pour la jeunesse

Mmes Chantale Morin et Christina Vigna sont nommées membres du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse.

M. Olivier Bertin-Mahieux est nommé membre suppléant du conseil d'administration de cet office.

Office de la protection du consommateur

M. François Bibeau est nommé membre de l'Office de la protection du consommateur.





