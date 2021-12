Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Mme Karine Dumont est nommée sous-ministre adjointe au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Mme Dumont est sous-ministre adjointe par intérim à ce ministère.

Conseil du patrimoine culturel du Québec

Mme Ann Mundy est nommée de nouveau membre et vice-présidente du Conseil du patrimoine culturel du Québec.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mme Maryse Bouchard est nommée membre du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Institut national des mines

Mme Nadine Desrosiers et M. Dominic Lemieux sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut national des mines.

Mmes Kathy Gauthier et Josée Méthot ainsi que MM. Michel Laplace et Régis Simard sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de cet institut.

Société de l'assurance automobile du Québec

M. Stéphan Deschênes est nommé, à compter du 13 décembre 2021, membre du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Mmes Stéphanie Desforges et Ka Yan Lisa To ainsi que M. Olivier Normandin sont nommés, à compter du 13 décembre 2021, membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Mme Claudia Di Iorio est nommée de nouveau membre et qualifiée comme membre indépendante du conseil d'administration de cette même société.

Société du Grand Théâtre de Québec

M. Richard Legendre est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.

Mme Catherine Michaud est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Société du Plan Nord

Mme Patricia Maltais Tremblay est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société du Plan Nord.

M. Sylvain Ross est nommé membre du conseil d'administration de cette société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/