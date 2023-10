Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Tourisme

M. Jessy Baron est nommé, à compter du 9 octobre 2023, sous-ministre du ministère du Tourisme. M. Baron est sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Commission de la construction du Québec

Mme Audrey Murray est nommée, à compter du 9 octobre 2023, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec. Mme Murray est sous-ministre du ministère du Tourisme.

Conseil du patrimoine culturel du Québec

Mme Line Ouellet est nommée de nouveau membre et présidente du Conseil du patrimoine culturel du Québec.

Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent

Mme Darlene Rowsell Roberts est nommée de nouveau administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent.

Caisse de dépôt et placement du Québec

M. Alain Côté ainsi que Mmes Lynn Jeanniot, Maria Simona Jelescu Dreyfus et Wendy Murdock sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Mme Florence Brun-Jolicoeur et M. Marc Tremblay sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cet organisme.

Comité de la rémunération des juges

Mme Luce Samoisette est nommée membre et présidente du comité de la rémunération des juges.

MM. Raymond Clair et George R. Hendy sont nommés de nouveau membres de ce comité.

M. André Legault et Mme Louise Provost sont nommés membres de ce même comité.

Conseil de la magistrature

Mmes Claudie Bélanger et Martine L. Tremblay sont nommées membres du Conseil de la magistrature.

Coroner

Mmes Annie Bourgault, Marie-Claude Boutin, Catherine Brouillette-Chouinard, Isabelle East-Richard, Nancy Gilbert, Martine Lachance, Sarah Maude Massicotte et Stéphanie Potvin-Gagnon ainsi que MM. Michel Desgroseilliers et Walid Hijazi sont nommés coroners à temps partiel.

École nationale des pompiers du Québec

MM. Eric Labbé et Martin Larose ainsi que Mmes Marie Lavoie et Denise LeFrançois sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de l'École nationale des pompiers du Québec.

Université de Québec

M. Luc-Alain Giraldeau est nommé de nouveau membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

