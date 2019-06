Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Philippe P. Huneault est nommé, à compter du 1er juillet 2019, délégué du Québec à Los Angeles au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. M. Huneault est chef des opérations canadiennes au Bureau de représentation de Montréal de la Bank and Clients Plc à Londres au Royaume-Uni.

École de technologie supérieure

M. François Gagnon est nommé, à compter du 10 juin 2019, directeur général de l'École de technologie supérieure. M. Gagnon est professeur titulaire au Département de génie électrique, titulaire de la Chaire industrielle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et de Ultra Electronics TCS en communications sans fil tactiques et d'urgence de haute performance ainsi que titulaire de la Chaire Richard J. Marceau sur les stratégies numériques sans fil pour les pays en développement à l'École de technologie supérieure.

Coroner

M. Jean-Pierre Chamberland, Mme Marie-Chantal Lafrenière ainsi que MM. Ethan Lichtblau et Martin Sanfaçon sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

Société du Plan Nord

Mme Élizabeth Blais est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société du Plan Nord.

Mme Josée Bélanger et M. Marcel Cadoret sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Mmes Johanne Jean, Hélène Lauzon et Michèle Perron sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de cette société.

MM. Michael Petawabano et Robert Prévost sont nommés membres du conseil d'administration de cette même société.

