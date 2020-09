Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Mélanie Vincent est nommée, à compter du 14 septembre 2020, vice-présidente de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Mme Vincent est secrétaire générale de cette commission.

Tribunal administratif du logement

Mme Stella Croteau est nommée, à compter du 14 septembre 2020, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Croteau est greffière spéciale à ce tribunal.

Mme Karine Morin est nommée, à compter du 14 septembre 2020, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Morin est avocate à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Musée national des beaux-arts du Québec

Mme Julie Chamberlain et M. Daniel Mercure sont nommés membres indépendants du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec.

