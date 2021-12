NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

QUÉBEC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Mme Vicky Lizotte est nommée, à compter du 31 janvier 2022, sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Mme Lizotte est membre et vice-présidente de la Commission municipale du Québec.

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

M. Pierre E. Rodrigue est nommé, à compter du 1er janvier 2022, sous-ministre du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. M. Rodrigue est secrétaire associé du Conseil du trésor et dirigeant principal de l'information.

M. Guy Rochette est nommé, à compter du 1er janvier 2022, sous-ministre associé au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. M. Rochette est président-directeur général d'Infrastructures technologiques Québec.

M. Olivier Blondeau est nommé, à compter du 1er janvier 2022, sous-ministre adjoint au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. M. Blondeau est vice-président d'Infrastructures technologiques Québec.

M. Jonathan Kelly est nommé, à compter du 1er janvier 2022, sous-ministre adjoint au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. M. Kelly est secrétaire adjoint au Conseil du trésor.

M. Jean-Denis Martin est nommé, à compter du 1er janvier 2022, sous-ministre adjoint par intérim au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. M. Martin est vice-président d'Infrastructures technologiques Québec.

Mme Kathleen Munger est nommée, à compter du 1er janvier 2022, sous-ministre adjointe au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Mme Munger est secrétaire adjointe au Conseil du trésor.

M. Steve Waterhouse est nommé, à compter du 1er janvier 2022, sous-ministre adjoint au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. M. Waterhouse est président et consultant en cybersécurité et gestion de projets des technologies de l'information chez INFOSECSW inc.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Dominic Marcotte est nommé, à compter du 1er janvier 2022, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. M. Marcotte est chef adjoint du Protocole et directeur du Bureau des missions et de la gestion des opérations de ce ministère.

Centre d'acquisitions gouvernementales

Mme Michèle Demers est nommée, à compter du 1er janvier 2022, vice-présidente du Centre d'acquisitions gouvernementales. Mme Demers est vice-présidente d'Infrastructures technologiques Québec.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

M. Jean-François Fortin Verreault est nommé, à compter du 20 décembre 2021, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. M. Fortin Verreault est président-directeur général adjoint de ce centre.

Tribunal administratif du travail

Mme Dominique Benoit est désignée, à compter du 3 janvier 2022, vice-présidente du Tribunal administratif du travail. Mme Benoit est membre et coordonnatrice de ce tribunal.

Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études

M. Éric Tessier est nommé de nouveau membre et nommé président du Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études.

MM. Francis Brousseau, Guillaume Proulx et Pierre Vigeant ainsi que Mmes Marie-Josée Fecteau et Elizabeth Perez sont nommés membres de ce comité.

Mme Céline Poncelin de Raucourt et M. Denis Sylvain sont nommés de nouveau membres de ce même comité.

Conseil des arts et des lettres du Québec

MM. Alix Laurent et Marc Séguin ainsi que Mme Tanya Sirois sont nommés membres indépendants du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec.

École de technologie supérieure

M. Michel Huneault est nommé membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Société du Grand Théâtre de Québec

Mme Andrée Couture est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.

