Nominations du Conseil des ministres

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

M. Artur J. Pires est nommé, à compter du 13 mars 2023, sous-ministre adjoint au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. M. Pires est secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif.

Tribunal administratif du Québec

Mme Isabelle Lincourt est nommée, à compter du 31 mai 2023, membre médecin du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Lincourt est médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie à l'Hôpital de Montmagny du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Conseil de la justice administrative

Mme Cassandre Louis est nommée membre du Conseil de la justice administrative.

Musée de la Civilisation

M. Michel Dallaire est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration du Musée de la Civilisation.

