Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Mme Marie-Hélène Gauthier est nommée, à compter du 16 juillet 2022, membre et présidente par intérim du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. Mme Gauthier est membre et vice-présidente de ce bureau.

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

M. Sylvain Pomerleau est nommé, à compter du 27 juin 2022, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. M. Pomerleau est directeur général adjoint, programme santé physique générale et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche de ce centre.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mme Lise Pouliot est nommée de nouveau présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

Centre de services scolaire du Littoral

M. Marc-André Masse est nommé, à compter du 4 juillet 2022, administrateur du Centre de services scolaire du Littoral. M. Masse est directeur des ressources humaines et secrétaire général de ce centre.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Stéphane Labrie est nommé de nouveau membre et président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Conseil supérieur de l'éducation

Mme Monique Brodeur est nommée membre et désignée présidente, à compter du 2 juillet 2022, du Conseil supérieur de l'éducation. Mme Brodeur est doyenne intérimaire de la Faculté de science politique et de droit et professeure en adaptation scolaire et sociale de l'Université du Québec à Montréal.

École Polytechnique de Montréal

Mme Maud Cohen est nommée, à compter du 10 août 2022, directrice de l'École Polytechnique de Montréal. Mme Cohen est ex-présidente et ex-directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Institut national de la recherche scientifique

M. Luc-Alain Giraldeau est nommé de nouveau directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique.

Institut de la statistique du Québec

Mme Patricia Caris est nommée, à compter du 27 juin 2022, statisticienne en chef adjointe de l'Institut de la statistique du Québec. Mme Caris est directrice générale du Secteur de la méthodologie et de l'accès aux données et directrice générale des statistiques et de l'analyse sociales de cet institut.

Régie des alcools, des courses et des jeux

M. Marc Savard est nommé de nouveau régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Sonia Marceau est nommée, à compter du 11 juillet 2022, vice-présidente de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mme Marceau est secrétaire générale et directrice du bureau du président-directeur général de cette régie.

Agence du revenu du Québec

M. Florent Gagné est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de l'Agence du revenu du Québec.

M. Marc Grandisson est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette agence.

MM. W. Robert Laurier et Guy Mineau sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette même agence.

Mme Katherine Lindsey Kettel et M. Thierry Christian Kuate Kengne sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette même agence.

Autorité des marchés financiers

Mme Jacqueline Codsi est nommée de nouveau membre et qualifiée membre indépendante du conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers.

Mmes Madeleine Féquière et Hajar Jerroumi ainsi que M. Miville Tremblay sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cet organisme.

Musée des beaux-arts de Montréal

MM. Sébastien Fauré et Jonathan Tétrault sont nommés, à compter du 1er juillet 2022, membres indépendants du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal.

Mmes Sari Hornstein, Stéphanie Marchand et Lillian Mauer ainsi que M. Pierre Lapointe sont nommés de nouveau membres et qualifiés, à compter du 1er juillet 2022, membres indépendants du conseil d'administration de ce musée.

Office de la sécurité économique des chasseurs cris

M. Gérald Lemoyne est désigné, à compter du 1er juillet 2022, président de l'Office de la sécurité économique des chasseurs cris.

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

M. Pierre Bellerose ainsi que Mmes Chantal Bilodeau et Francine Labelle sont nommés membres indépendants de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.

Société du Grand Théâtre de Québec

Mmes Louise Clément et Sophie Lefrançois sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.

MM. Steve Huot et Gaëtan Komguem Fotso sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Mme Karine Provencher est nommée membre du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

Société de télédiffusion du Québec

Mme France Desharnais est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société de télédiffusion du Québec.

