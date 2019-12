Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

M. Stéphane Bouchard est nommé, à compter du 6 janvier 2020, sous‑ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Bouchard est directeur général de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'habitation à ce ministère.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

M. Daniel A. Gaudreau est nommé, à compter du 6 janvier 2020, sous‑ministre associé au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. M. Gaudreau est sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Ministère de la Famille

Mme Julie Blackburn est nommée, à compter du 4 janvier 2020, sous‑ministre du ministère de la Famille. Mme Blackburn est sous-ministre adjointe au ministère des Transports.

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

M. Mario Gosselin est nommé, à compter du 6 janvier 2020, sous‑ministre du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. M. Gosselin est sous-ministre associé au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Ministère de la Justice

Mme Line Drouin est nommée, à compter du 6 janvier 2020, sous‑ministre du ministère de la Justice. Mme Drouin est sous-ministre du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Ministère de la Sécurité publique

Mme Brigitte Pelletier est nommée, à compter du 3 janvier 2020, sous-ministre du ministère de la Sécurité publique. Mme Pelletier est sous-ministre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Ministère des Transports

M. Patrick Dubé est nommé, à compter du 4 janvier 2020, sous‑ministre du ministère des Transports. M. Dubé est sous-ministre du ministère de la Famille.

Mme Marie-Josée Fournier est nommée, à compter du 4 janvier 2020, sous‑ministre adjointe à ce ministère. Mme Fournier est directrice générale de la surveillance des marchés et de l'application des règles contractuelles à ce ministère.

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Mme Carole Arav est nommée, à compter du 3 janvier 2020, sous‑ministre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mme Arav est secrétaire associée du Conseil du trésor.

Secrétariat du Conseil du trésor

Mme Nathalie Noël est nommée, à compter du 3 janvier 2020, secrétaire associée du Conseil du trésor. Mme Noël est directrice générale des services à la clientèle décentralisés à la Société de l'assurance automobile du Québec.

Agence du revenu du Québec

Mme Carole Gagnon est nommée, à compter du 6 janvier 2020, vice‑présidente de l'Agence du revenu du Québec. Mme Gagnon est directrice principale des produits pour les particuliers à la Direction générale du traitement des technologies à cette agence.

Bureau des enquêtes indépendantes

M. Pierre Goulet est nommé, à compter du 13 janvier 2020, directeur du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Goulet est procureur aux poursuites criminelles et pénales au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

M. Daniel Guillemette est nommé, à compter du 6 janvier 2020, enquêteur de ce bureau. M. Guillemette est registraire à l'École nationale de police du Québec.

M. Guy Laroche est nommé, à compter du 6 janvier 2020, enquêteur de ce bureau. M. Laroche est coordonnateur au Département des techniques auxiliaires de la justice au Collège de Maisonneuve.

Commissaire à la santé et au bien-être

Mme Joanne Castonguay est nommée, à compter du 6 janvier 2020, Commissaire à la santé et au bien-être. Mme Castonguay est économiste-conseil en pratique privée.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Mme Julie Grignon est nommée, à compter du 6 janvier 2020, membre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mme Grignon est administratrice d'État affectée au ministère du Conseil exécutif.

M. Jean Nobert est nommé, à compter du 6 janvier 2020, membre de cette commission. M. Nobert est avocat chez Lacoursière Avocats inc.

Comité paritaire et conjoint des agents de la paix en services correctionnels

Mme Johanne Vallée est nommée de nouveau présidente du comité paritaire et conjoint des agents de la paix en services correctionnels.

Comité paritaire et conjoint des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux

M. Francis Gobeil est nommé président du comité paritaire et conjoint des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux.

Comité paritaire et conjoint des gardes du corps-chauffeurs

M. Pierre Couture est nommé président du comité paritaire et conjoint des gardes du corps-chauffeurs.

Coroner

M. Jacques Ramsay est nommé de nouveau coroner à temps partiel.

Société de développement de la Baie James

M. Gaston Bédard est nommé de nouveau membre et désigné président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James.

Mme Luce Asselin est nommée de nouveau membre et désignée vice-présidente du conseil d'administration de cette société.

Mme Mandy Shana Gull est nommée membre du conseil d'administration de cette même société.

Société de développement des entreprises culturelles

Mme Geneviève Barsalou est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles.

Mme Cécile Branco-Côté est nommée membre du conseil d'administration de cette société.

Société de l'assurance automobile du Québec

M. Jean-Marie De Koninck est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Table de concertation nationale du transport rémunéré de personnes par automobile

Mme Lise Verreault est nommée présidente de la Table de concertation nationale du transport rémunéré de personnes par automobile.

Université du Québec à Montréal

M. Simon Prévost est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/