Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Éric Bélanger est nommé, à compter du 4 juillet 2022, membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. M. Bélanger est chef du Service de l'arpentage et des limites territoriales au Bureau de l'arpenteur général du Québec au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Élyse Turgeon est nommée, à compter du 26 juin 2022, membre à temps partiel du Tribunal administratif des marchés financiers. Mme Turgeon est membre et vice-présidente de ce tribunal.

Tribunal administratif du travail

M. Antoine Berthelot est nommé, à compter du 13 juin 2022, membre du Tribunal administratif du travail. M. Berthelot est avocat à la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers (section locale 9).

Mme Geneviève Drapeau est nommée, à compter du 13 juin 2022, membre de ce tribunal. Mme Drapeau est secrétaire générale et directrice des affaires juridiques du Collège Ahuntsic.

Mme Julie Falardeau est nommée, à compter du 13 juin 2022, membre de ce tribunal. Mme Falardeau est avocate en droit du travail et santé et sécurité du travail au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Mme Caroline Gagnon est nommée, à compter du 13 juin 2022, membre de ce tribunal. Mme Gagnon est membre de la Commission de la fonction publique.

Mme Monia Minville est nommée, à compter du 13 juin 2022, membre de ce tribunal. Mme Minville est avocate au Centre de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Mme Karine Poulin est nommée, à compter du 13 juin 2022, membre de ce tribunal. Mme Poulin est avocate, arbitre et médicatrice au sein de la firme Poulin avocats inc.

Comité sur le civisme

Mme Joannie Rochette est nommée membre du Comité sur le civisme.

Conseil de la justice administrative

M. Stéphane Paquin est nommé membre du Conseil de la justice administrative.

École nationale des pompiers du Québec

Mme Micheline Anctil est nommée vice-présidente du conseil d'administration de l'École nationale des pompiers du Québec.

Mme Sandra Desmeules et M. Simon Desjardins sont nommés membres du conseil d'administration de cette école.

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

Mmes Lucille Juneau et Patricia Lefebvre sont nommées de nouveau membres du conseil d'administration de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.

Mmes Pascale Lehoux et Helen-Maria Vasiliadis ainsi que M. Jean Maher sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cet institut.

