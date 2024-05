Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Autorité des marchés publics

M. Gino Francoeur est nommé de nouveau vice-président de l'Autorité des marchés publics.

Mme Nathalie Marcoux est nommée de nouveau vice-présidente de cet organisme.

Coroner

Mme Josée Bédard est nommée, à compter du 3 juin 2024, coroner en chef adjointe. Mme Bédard est notaire, conseillère juridique et conférencière en droit des personnes et des successions au sein du Cabinet juridique Josée Bédard.

Mme Géhane Kamel est nommée, à compter du 3 juin 2024, coroner en chef adjointe. Mme Kamel est coroner à temps plein.

Mme Marilynn Morin est nommée, à compter du 3 juin 2024, coroner à temps plein. Mme Morin est coroner à temps partiel.

Mmes Karianne Asselin, Annie-Claude Auger, Véronik Carignan, Josiane Cyr et Shirley-Ann Lahue ainsi que M. Martin Côté sont nommés, à compter du 3 juin 2024, coroners à temps partiel.

M. Daniel Riverin est nommé, à compter du 16 septembre 2024, coroner à temps partiel.

Agence du revenu du Québec

Mme Sylvie Pinsonnault est nommée, à compter du 10 juin 2024, membre indépendante et présidente du conseil d'administration de l'Agence du revenu du Québec.

Mme Dominique Gauthier est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette agence.

Commission des partenaires du marché du travail

Mme Caroline Dupré et M. Pierre Graff sont nommés de nouveau membres de la Commission des partenaires du marché du travail.

Commission des services juridiques

M. Etienne Ruel est nommé membre de la Commission des services juridiques.

