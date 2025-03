Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission municipale du Québec

Mme Mélanie Robert est nommée de nouveau membre de la Commission municipale du Québec.

Conseil des appellations réservées et des termes valorisants

Mme Marie-Josée Gouin est nommée de nouveau membre et présidente-directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.

Coroner

Mmes Josée Castonguay et Marie-Chantal Lafrenière sont nommées de nouveau coroners à temps partiel.

Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent

Mme Chantal Otis est nommée, à compter du 7 avril 2025, administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. Mme Otis est directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Tadoussac.

Retraite Québec

M. Luc LeBlanc est nommé de nouveau vice-président de Retraite Québec.

Télé-université

Mme Lucie Laflamme est nommée de nouveau directrice générale de Télé-université.

M. Jean-Pierre Sirois est nommé membre du conseil d'administration de cette université.

Université du Québec en Outaouais

Mme Murielle Laberge est nommée de nouveau rectrice de l'Université du Québec en Outaouais.

Institut national de santé publique du Québec

Mme Caroline De Pokomandy-Morin est nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national de santé publique du Québec.

La Financière agricole du Québec

Mme Catherine Lefebvre est nommée membre du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec.

