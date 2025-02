Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Pierre Bouchard est nommé, à compter du 3 mars 2025, secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif. M. Bouchard est secrétaire général du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

M. Antoine Morissette est nommé de nouveau membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

Centre d'acquisitions gouvernementales

M. Sébastien Gagnon est nommé de nouveau vice-président du Centre d'acquisitions gouvernementales.

Office des professions du Québec

M. Pierre E. Rodrigue est nommé, à compter du 27 février 2025, membre et président de l'Office des professions du Québec. M. Rodrigue est secrétaire général associé chargé du Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité au ministère du Conseil exécutif.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Judith Lupien est nommée régisseuse et présidente de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Mme Lupien était régisseuse et présidente par intérim de cette régie.

Institut national de la recherche scientifique

Mme Isabelle Delisle est nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Mme Marie-Pierre Ippersiel est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cet institut.

Office des personnes handicapées du Québec

Mmes Laurence Gars-Marin et Bianka Potvin sont nommées membres du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Université du Québec

M. Marc-Denis Rioux est nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Université du Québec à Montréal

M. Marc Rémillard est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321