Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Transports

Mme Caroline Fontaine est nommée, à compter du 15 novembre 2021, sous-ministre adjointe au ministère des Transports. Mme Fontaine est directrice générale des contrats et de la conformité contractuelle à la Société québécoise des infrastructures.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/