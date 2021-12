Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Geneviève Brisson est nommée, à compter du 17 janvier 2022, déléguée générale du Québec à Bruxelles, en Belgique. Mme Brisson est directrice principale des Affaires gouvernementales mondiales chez Enerkem inc.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

M. Bruno Petrucci est nommé, à compter du 10 janvier 2022, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. M. Petrucci est directeur général adjoint au soutien, à l'administration et à la performance à ce centre.

Commission des transports du Québec

M. Christian Jobin est nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission des transports du Québec.

Mme Line Poirier est nommée de nouveau membre de cette commission.

Tribunal administratif du logement

Mme Manon Talbot est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du logement.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement

Mme Huguette April est nommée arbitre pour le régime de retraite du personnel d'encadrement.

M. Yvan Bertrand est nommé substitut aux arbitres pour ce régime de retraite.

M. Pierre-Georges Roy est nommé de nouveau arbitre pour ce même régime de retraite.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

