Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

M. Patrick Simard est nommé, à compter du 19 mai 2022, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. M. Simard est président-directeur général adjoint et président-directeur général par intérim de ce centre.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

M. Martin Pelletier est nommé, à compter du 30 mai 2022, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. M. Pelletier est directeur principal des services de soutien au Réseau de santé Vitalité.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Mme Josée Filion est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal

M. Frédéric Abergel est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. Bruno Labrecque est nommé de nouveau vice-président de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Mme Anny Bernier est nommée, à compter du 23 mai 2022, directrice adjointe des poursuites criminelles et pénales. Mme Bernier est procureure en chef au Bureau du directeur au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Mme Sophie Lamarre est nommée, à compter du 23 mai 2022, directrice adjointe des poursuites criminelles et pénales. Mme Lamarre est procureure en chef au Bureau des affaires de la jeunesse au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

M. Donald Olivier est nommé, à compter du 30 mai 2022, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. M. Olivier est directeur de l'estimation à la Société québécoise des infrastructures.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Christine Dubé est nommée, à compter du 30 mai 2022, membre du Tribunal administratif des marchés financiers. Mme Dubé est avocate-conseil chez Norton Rose Fulbright Canada.

Mme Julie Biron est nommée, à compter du 30 mai 2022, membre à temps partiel du Tribunal administratif des marchés financiers. Mme Biron est professeure agrégée à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

Commission de la construction du Québec

Mme Julie Senécal est nommée membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.

Conseil du patrimoine culturel du Québec

MM. Jean Brochu, André Chouinard et François Racine ainsi que Mmes Dominique Lalande et Mélanie Pinard sont nommés membres du Conseil du patrimoine culturel du Québec.

Société des loteries du Québec

Mmes Marie Côté et Dominique Gauthier sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

Télé-université

Mme Stéphanie Larochelle est nommée membre du conseil d'administration de Télé-université.

