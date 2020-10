Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Éducation

M. Alain Sans Cartier est nommé, à compter du 15 octobre 2020, sous-ministre du ministère de l'Éducation. M. Sans Cartier est secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif.

Ministère de la Justice

Mme Marjorie Forgues est nommée sous-ministre associée au ministère de la Justice. Mme Forgues était sous-ministre associée par intérim à ce ministère.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Jérôme Gagnon est nommé, à compter du 19 octobre 2020, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Gagnon est directeur général adjoint à la sécurité de l'État au ministère de la Sécurité publique.

Corporation d'urgences-santé

M. Yvan Gendron est nommé, à compter du 15 octobre 2020, membre et président du conseil d'administration et directeur général par intérim de la Corporation d'urgences-santé. M. Gendron est affecté au ministère du Conseil exécutif.

Société d'habitation du Québec

Mme Ginette Tanguay est nommée, à compter du 2 novembre 2020, vice-présidente de la Société d'habitation du Québec. Mme Tanguay est vice-présidente de La Financière agricole du Québec.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Nicole Martineau est désignée, à compter du 19 octobre 2020, présidente par intérim du Tribunal administratif des marchés financiers. Mme Martineau est membre et vice-présidente de ce tribunal.

Tribunal administratif du travail

Mmes Catherine A. Bergeron, Louise Guay, Valérie Lajoie, Valérie Lizotte et Guylaine Moffet sont nommées de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Musée d'Art contemporain de Montréal

Mme Stéphanie Moffatt est nommée membre indépendante du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal.

Régie du bâtiment du Québec

M. Alain Jacques est désigné vice-président du conseil d'administration de la Régie du bâtiment du Québec.

Mme Caroline Bourgeois et M. Yan Maisonneuve sont nommés membres du conseil d'administration de cette régie.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/