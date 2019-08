Nominations du conseil des ministres

QUÉBEC, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

M. Eric Blackburn est nommé, à compter du 26 août 2019, sous-ministre du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. M. Blackburn est directeur général de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et Transition énergétique Québec

Mme Johanne Gélinas est nommée, à compter du 19 août 2019, sous-ministre associée au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de Transition énergétique Québec. Mme Gélinas est membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Sylvie Barcelo est nommée, à compter du 26 août 2019, sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Mme Barcelo est sous‑ministre au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Mme Hélène Drainville est nommée, à compter du 3 septembre 2019, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Mme Drainville est directrice générale de l'ACFAS inc. - Association francophone pour le savoir.

Ministère des Transports

Mme Chantal Couturier est nommée, à compter du 19 août 2019, sous-ministre adjointe au ministère des Transports. Mme Couturier est administratrice d'État affectée auprès du sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Régie du bâtiment du Québec

M. Jean-François Paquet est nommé, à compter du 19 août 2019, vice-président responsable des enquêtes de la Régie du bâtiment du Québec. M. Paquet est directeur général des affaires juridiques à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Régie du logement

Mmes Chantal Boucher, Suzanne Guévremont et Chantale Trahan ainsi que MM. Claude Fournier, Alexandre Henri et Michel Huot sont nommés, à compter du 26 août 2019, régisseurs de la Régie du logement.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Diane Francoeur est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

