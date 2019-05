Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance spéciale d'aujourd'hui.

Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Mme Régine Laurent est nommée commissaire et présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Mme Laurent est retraitée du secteur de la santé et des services sociaux.

M. André Lebon est nommé commissaire et vice-président de cette commission. M. Lebon était conseiller, responsable de la réorganisation des services jeunesse et de l'adaptation culturelle des services pour les jeunes en difficultés à la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik ainsi que consultant en pratique privée.

M. Michel Rivard est nommé commissaire et vice-président de cette commission. M. Rivard est membre avocat affecté à la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec.

Mme Lise Lavallée est nommée commissaire de cette commission. Mme Lavallée est députée de la circonscription de Repentigny.

Mme Hélène David est nommée commissaire de cette commission. Mme David est députée de la circonscription de Marguerite-Bourgeoys.

M. Sol Zanetti est nommé commissaire de cette commission. M. Zanetti est député de la circonscription de Jean-Lesage.

Mme Lorraine Richard est nommée commissaire de cette commission. Mme Richard est députée de la circonscription de Duplessis.

Mme Stéphanie Gareau est nommée secrétaire de cette même commission. Mme Gareau était directrice générale du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

