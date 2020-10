Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Sécurité publique

Mme Lise Girard est nommée, à compter du 19 octobre 2020, sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique. Mme Girard est membre et présidente du Tribunal administratif des marchés financiers.

Bureau des enquêtes indépendantes

MM. Luc Auclair et Mario Champoux ainsi que Mme Sylvie Beauregard sont nommés de nouveau enquêteurs et désignés de nouveau superviseurs des enquêtes au Bureau des enquêtes indépendantes.

MM. Sylvain Aubry, Martin Dubeau et Gilles Lagacé sont nommés de nouveau enquêteurs à ce même bureau.

Centre de la francophonie des Amériques

M. Sylvain Lavoie est nommé, à compter du 26 octotre2020, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. M. Lavoie est directeur des communications stratégiques et des affaires publiques à l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB).

Tribunal administratif du Québec

Mme Manon Beaudry est nommée, à compter du 14 octobre 2020, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Beaudry est avocate à la Direction des affaires juridiques de l'Autorité des marchés financiers.

Mme Marie-Andrée Gareau est nommée, à compter du 14 octobre 2020, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Gareau est directrice du Service du greffe criminel, pénal et jeunesse du palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield au ministère de la Justice.

Conseil supérieur de l'éducation

Mme Josée Bonneau est nommée de nouveau membre du Conseil supérieur de l'éducation.

Mmes Danielle Boucher et Amélie Lainé ainsi que M. Fred-William Mireault sont nommés membres de ce conseil.

M. Benoit Petit est nommé, à compter du 1er janvier 2021, membre de ce même conseil.

