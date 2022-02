Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Institut national de santé publique du Québec

M. Yves St-Onge est nommé, à compter du 9 février 2022, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de l'Institut national de santé publique du Québec. M. St-Onge est retraité du secteur de la santé et des services sociaux.

Institut de la statistique du Québec

M. Simon Bergeron est nommé, à compter du 14 février 2022, statisticien en chef de l'Institut de la statistique du Québec. M. Bergeron est administrateur d'État.

Sûreté du Québec

M. Mario Smith est nommé de nouveau directeur général adjoint de la Sûreté du Québec.

Tribunal administratif du logement

Mme Erika Aliova est nommée, à compter du 14 février 2022, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Aliova est avocate au Centre communautaire juridique de Montréal.

Mme Anaïs Gagné est nommée, à compter du 14 février 2022, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Gagné est adjointe au directeur du secrétariat général de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

M. Michel Rocheleau est nommé, à compter du 14 février 2022, membre du Tribunal administratif du logement. M. Rocheleau est avocat chez BMA Avocats inc.

Conseil de gestion de l'assurance parentale

M. Alexandre Gagnon est nommé membre du conseil d'administration du Conseil de gestion de l'assurance parentale.

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

Mme Julie Bernard et M. Raef Gouiaa sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

Institut national de la recherche scientifique

Mme Rimeh Daghrir est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Mme Pascale Landry est nommée, à compter du 27 février 2022, membre du conseil d'administration de cet institut.

Société de la Place des Arts de Montréal

M. Éric Gosselin et Mme Danielle Laramée sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.

Mme Véronique Rankin est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Société du Centre des congrès de Québec

Mme Renée Laflamme est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec.

Université du Québec à Rimouski

Mme Dominique Marquis est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

