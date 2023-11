Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

M. Dominique Pilon est nommé, à compter du 27 novembre 2023, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. M. Pilon est directeur général adjoint des programmes sociaux, de réadaptation et de soutien à l'autonomie des personnes âgées à ce centre.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

M. Marc Bilodeau est nommé, à compter du 22 janvier 2024, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. M. Bilodeau est médecin général et chef des services de santé des Forces armées canadiennes au ministère de la Défense nationale.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Mme Isabelle Matte est nommée, à compter du 30 novembre 2023, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Mme Matte est directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées à l'hébergement de ce centre.

École de technologie supérieure

Mme Nicola Hagemeister est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Mme Valérie Haineault et M. Jérémie Voix sont nommés membres du conseil d'administration de cette école.

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Mmes Colombe Bourque et Stéphanie Lepage ainsi que M. Jacques Nantel sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

