Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Mme Marie-Odile Koch est nommée, à compter du 15 octobre 2024, sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Mme Koch est secrétaire générale et directrice générale de la gouvernance ministérielle et du capital humain à ce ministère.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

M. Youri Rousseau est nommé, à compter de 7 octobre 2024, sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. M. Rousseau est secrétaire associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au Secrétariat du Conseil du trésor.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mme Julie Lavoie est nommée de nouveau présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Commission des transports du Québec

Mme Vicky Drouin est nommée, à compter du 15 octobre 2024, membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec. Mme Drouin est membre de cette commission.

Mme Monika Hudon est nommée, à compter du 15 octobre 2024, membre de la Commission des transports du Québec. Mme Hudon est avocate au sein de Promutuel Assurance.

Retraite Québec

Mme Anne Boucher est nommée, à compter du 15 octobre 2024, vice-présidente de Retraite Québec. Mme Boucher est sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Tribunal administratif du Québec

Mme Florina Cealicu Toma est nommée, à compter du 15 octobre 2024, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Cealicu Toma est psychiatre, psychiatre légiste et cheffe du service de psychiatrie au Centre de services de Rivière-Rouge du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

M. Mathieu Dufour est nommé, à compter du 7 octobre 2024, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Dufour est chef du département de psychiatrie et psychiatre légiste à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

M. Sébastien Gendron est nommé, à compter du 7 octobre 2024, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Gendron est psychiatre légiste à l'Hôpital en santé mentale de Malartic du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Mme Diane Leblanc est nommée, à compter du 7 octobre 2024, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Leblanc est psychiatre, réseau adulte et directrice adjointe aux services professionnels au Centre hospitalier régional du Grand-Portage du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Mme Renée Roy est nommée, à compter du 15 octobre 2024, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Roy est psychiatre légiste à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

Agence du revenu du Québec

Mme Muriel McGrath est nommée membre indépendante du conseil d'administration de l'Agence du revenu du Québec.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

MM. Alexandre Fortin Cantin, Maxime Gagnon-Auger et Daniel Kenny sont nommés membres du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

La Financière agricole du Québec

Mme Paule-Anne Morin est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Claude De La Chevrotière ainsi que Mmes Maude Labrecque-Denis et Kim Valade sont nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

