Nominations du conseil des ministres

QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

M. Owen-John Peate est nommé, à compter du 25 novembre 2019, sous-ministre adjoint au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. M. Peate est directeur général des services aux personnes au Curateur public.

Régie du logement

Mme Isabelle Guiral est nommée, à compter du 27 novembre 2019, régisseuse de la Régie du logement. Mme Guiral est avocate au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.

Mme Isabelle Hébert est nommée, à compter du 27 novembre 2019, régisseuse de la Régie du logement. Mme Hébert est régisseuse de la Régie du bâtiment du Québec.

Mme Pascale McLean est nommée, à compter du 27 novembre 2019, régisseuse de la Régie du logement. Mme McLean est avocate plaidante de la Régie du bâtiment du Québec.

M. Charles Rochon-Hébert est nommé, à compter du 27 novembre 2019, régisseur de la Régie du logement. M. Rochon-Hébert est avocat au sein de la firme Videira, Richard, Avocats.

Mme Rachel Tupula Mbuyi est nommée, à compter du 27 novembre 2019, régisseuse de la Régie du logement. Mme Tupula Mbuyi est conseillère juridique, maître des rôles et coordonnatrice du soutien administratif du Bureau des régisseurs de la Régie du bâtiment du Québec.

Mme France Tremblay est nommée, à compter du 27 novembre 2019, régisseuse à temps partiel de la Régie du logement. Mme Tremblay était conseillère juridique du Groupe Lokia.

Retraite Québec

M. Michel Després est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de Retraite Québec.

Accord de libre-échange canadien

MM. Pierre Bienvenu et Charles-Emmanuel Côté ainsi que Mmes Annie Lespérance et Laurence Marquis sont nommés pour inscription sur la liste d'individus pouvant agir à titre de membres d'un groupe spécial ainsi que sur la liste d'individus pouvant agir à titre de membres d'un groupe spécial d'appel aux fins de l'Accord de libre‑échange canadien.

Coroner

Mmes Francine Baillargeon, Alice Bélanger, Nancy Bouchard, Pascale Boulay, Stéphanie Gamache et Kathleen Gélinas ainsi que MM. Richard Drapeau, Pierre Dupré, Pierre Guilmette, Donald Nicole et Pascal Pelletier sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

Corporation d'urgences-santé

Mmes Sonia Bélanger et Chantal Friset ainsi que M. Pierre Provost sont nommés membres du conseil d'administration de la Corporation d'urgences‑santé.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Related Links

https://www.quebec.ca/premier-ministre/