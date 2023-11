Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commissaire à la langue française

Mme Stéphanie Cashman-Pelletier est nommée, à compter du 13 novembre 2023, commissaire adjointe à la langue française. Mme Cashman-Pelletier est secrétaire générale du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Tribunal administratif du Québec

M. Mario Deschênes est nommé, à compter du 13 novembre 2023, membre médecin du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Deschênes est assesseur médical au Tribunal administratif du travail.

Mme Isabelle Julien est nommée, à compter du 13 novembre 2023, membre architecte à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section du territoire et de l'environnement. Mme Julien est architecte principale chez Architecture49 inc.

Office des personnes handicapées du Québec

MM. Maxime Dumais et Steve Leblanc ainsi que Mme Caroline Fortier sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec.

