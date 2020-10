Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

M. Louis Pelletier est nommé de nouveau forestier en chef et sous-ministre associé au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Iya Touré est nommé, à compter du 15 décembre 2020, délégué général du Québec à Dakar, au Sénégal. M. Touré est vice-président - Ressources Québec - Mines, hydrocarbures et énergies au sein d'Investissement Québec.

Ministère de la Sécurité publique

Mme Catherine Beaudry est nommée, à compter du 9 novembre 2020, sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique. Mme Beaudry est secrétaire générale et responsable des communications au Commissaire à la lutte contre la corruption.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Mme Hélène Lupien est nommée de nouveau membre et vice-présidente de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

M. René Mongeau est nommé, à compter du 29 janvier 2021, membre à temps partiel de cette commission. M. Mongeau est membre de cette même commission.

Tribunal administratif du logement

Mme Anne-Marie Forget est désignée de nouveau vice-présidente du Tribunal administratif du logement.

Corporation d'urgences-santé

Mme Sandra Desmeules et M. Frederic Leckner sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de la Corporation d'urgences-santé.

M. Éric Lalonde est nommé membre du conseil d'administration de cette corporation.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/