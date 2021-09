Nominations du conseil des ministres

QUÉBEC, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Éducation

Mme Caroline Imbeau est nommée, à compter du 27 septembre 2021, sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation. Mme Imbeau est directrice générale de l'exploitation des immeubles de Montréal et de Québec à la Société québécoise des infrastructures.

Musée national des beaux-arts du Québec

M. Jean-Luc Murray est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec.

Fondation universitaire de l'Institution royale pour l'avancement des sciences (Université McGill)

M. Giovanni D'Agata est nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration de la Fondation universitaire de l'Institution royale pour l'avancement des sciences (Université McGill).

Mmes Edyta Justyna Rogowska et Cristiane Tinmouth sont nommées de nouveau membres du conseil d'administration de cette fondation.

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

M. Stéphane Forget est nommé membre du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

M. Marcel Groleau est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cet institut.

Université du Québec en Outaouais

Mme Mélanie Gosselin est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-532

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/