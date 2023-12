Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Mme Isabelle Demers est nommée, à compter du 18 janvier 2024, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Mme Demers est présidente-directrice générale adjointe de ce centre.

Investissement Québec

Mme Bich-Trang Ngo est nommée, à compter du 1er février 2024, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale d'Investissement Québec. Mme Ngo est première vice-présidente exécutive, Placements privés, de cette société.

Tribunal administratif du logement

Mme Marie Dominique est nommée, à compter du 15 janvier 2024, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Dominique est conseillère juridique aux enquêtes à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Mme Anjuly Hamel est nommée, à compter du 15 janvier 2024, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Hamel est attachée judiciaire au ministère de la Justice.

M. Jean-Sébastien Landry est nommé, à compter du 15 janvier 2024, membre du Tribunal administratif du logement. M. Landry est adjoint juridictionnel à ce tribunal.

Agence du revenu du Québec

Mme Diane Delisle est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de l'Agence du revenu du Québec.

Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James

M. Jean-Philippe Marcoux est nommé membre du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James.

Conseil de la justice administrative

Mme Sonia Boisclair est nommée membre du Conseil de la justice administrative.

Corporation d'urgences-santé

M. Shawn Dulude ainsi que Mmes Mélanie Laroche et Vicky Lemay sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Corporation d'urgences-santé.

M. Vincent Lehouillier est nommé membre du conseil d'administration de cette corporation.

Mme Louise Soucy est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et qualifiée comme membre indépendante de cette même corporation.

M. Frederic Leckner est qualifié comme membre indépendant du conseil d'administration de cette même corporation.

La Financière agricole du Québec

M. Alain Gagnon est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec.

Mme Mirella Pisciuneri est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mme Sharon Hunter est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Université du Québec en Outaouais

Mme Thaïs Dubé-Bédard est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

M. Patrick Duguay est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette université.

Université du Québec à Rimouski

M. Francis Belzile est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

