Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Directeur des poursuites criminelles et pénales

M. Jean-François Paquet est nommé, à compter du 7 octobre 2024, directeur adjoint des poursuites criminelles et pénales. M. Paquet est vice-président responsable des enquêtes à la Régie du bâtiment du Québec.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement

M. Jocelyn Tremblay est nommé membre et président du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement.

MM. Charles Boutin, Patrick J. Eccles, Alexandre Fortin Cantin, Guillaume Michaud et Carl Ouellet ainsi que Mme Audrey Racine sont nommés membres de ce comité.

Mmes France Breton, Martine Doré, Marie-Christine Gingras et Kathia Roy ainsi que M. Sylvain Gallagher sont nommés de nouveau membres de ce même comité.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

Mmes Marie-Andrée Bénard, France Breton, Sandy Labbé, Andrée Lamontagne, Lise Lapointe et Sarah Marcoux ainsi que MM. Martin Belhumeur, Sébastien Lavergne et Sébastien Routhier sont nommés de nouveau membres du Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

M. Charles Bourget-Duclos et Carl Lavoie sont nommés membres de ce même comité.

Hydro-Québec

Mme Victoria Lynn LaBillois et M. Jean-Marc Denis Lechene sont nommés, à compter du 1er octobre 2024, membres indépendants du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

M. Claude Séguin est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de cette société.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mme Manon Champagne est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

