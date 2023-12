Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Finances

M. Frédéric Chartrand est nommé, à compter du 11 décembre 2023, sous-ministre adjoint au ministère des Finances. M. Chartrand est directeur général de la prévision des revenus autonomes, du suivi et des opérations budgétaires à ce ministère.

Secrétariat du Conseil du trésor

M. Youri Rousseau est nommé de nouveau secrétaire associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au Secrétariat du Conseil du trésor.

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Mme Julie Delaney est nommée, à compter du 7 décembre 2023, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Mme Delaney est adjointe affaires juridiques de la direction générale adjointe, soutien, administration, performance, logistique et affaires juridiques à ce centre.

Régie de l'énergie

Mme Louise Rozon est nommée, à compter du 3 janvier 2024, régisseuse et présidente par intérim de la Régie de l'énergie. Mme Rozon est régisseuse et vice-présidente de cette régie.

Société de développement de la Baie James

M. Alain Coulombe est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société de développement de la Baie James.

Société québécoise d'information juridique

Mme Danielle Blondin est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société québécoise d'information juridique.

Tribunal administratif des marchés financiers

M. Jean-Pierre Cristel est nommé de nouveau membre et désigné de nouveau vice-président du Tribunal administratif des marchés financiers.

Tribunal administratif du travail

Mme Chantale Girardin est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Institut national des mines

MM. Mamadou Falilou Diop et Richard Poirier sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Institut national des mines.

Musée national des beaux-arts du Québec

Mmes Marie-Julie Bélanger, Marie-Soleil Tremblay et Mélanie Vincent sont nommées membres indépendantes du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec.

Retraite Québec

M. Jonathan Ngo ainsi que Mmes Marie Hélène Noiseux et Geneviève Turcotte sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de Retraite Québec.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Hugo Asselin est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.



