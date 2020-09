Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Régie des alcools, des courses et des jeux

M. Denis Dolbec est nommé, à compter du 16 novembre 2020, régisseur et président de la Régie des alcools, des courses et des jeux. M. Dolbec est directeur de cabinet au cabinet du ministre des Finances.

Sûreté du Québec

M. Patrick Bélanger est nommé, à compter du 5 octobre 2020, directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. M. Bélanger est directeur du District Sud à la Sûreté du Québec.

Tribunal administratif du Québec

M. Frédéric Doutrelepont est nommé, à compter du 5 octobre 2020, membre psychologue du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Doutrelepont est psychologue au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière.

M. Steve Girard est nommé, à compter du 5 octobre 2020, membre psychologue de ce tribunal, affecté à la section des affaires sociales. M. Girard est psychologue au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Mme Geneviève Légaré est nommée, à compter du 5 octobre 2020, membre médecin de ce tribunal, affectée à la section des affaires sociales. Mme Légaré est chirurgienne générale au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

Mme Karina Tanghe-Lapointe est nommée, à compter du 5 octobre 2020, membre médecin de ce tribunal, affectée à la section des affaires sociales. Mme Tanghe-Lapointe est médecin à l'unité de réadaptation fonctionnelle de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal du Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

M. Frédéric Millaud est nommé, à compter du 5 octobre 2020, membre psychiatre à temps partiel de ce même tribunal, affecté à la section des affaires sociales. M. Millaud est médecin psychiatre à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Mmes Colombe Bourque et Stéphanie Lepage ainsi que MM. Jacques Nantel, Jasmin Tanguay et Pasquale Vari sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Soumya Tamouro est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Télé-université

M. Daniel Darby et Mme Nicole Martel sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de Télé-université.

