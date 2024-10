Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Famille

Mme Marjorie Forgues est nommée, à compter du 21 octobre 2024, sous-ministre adjointe au ministère de la Famille. Mme Forgues est sous-ministre associée au ministère de la Justice.

Ministère de la Justice

Mme Anny Bernier est nommée, à compter du 21 octobre 2024, sous-ministre associée au ministère de la Justice. Mme Bernier est directrice adjointe des poursuites criminelles et pénales.

Secrétariat du Conseil du trésor

M. Hugo Roy est nommé, à compter du 28 octobre 2024, secrétaire associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au Secrétariat du Conseil du trésor. M. Roy est directeur général de Services Québec des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Commission municipale du Québec

MM. Joseph-André Roy et Martin St-Laurent sont nommés de nouveau membres de la Commission municipale du Québec.

Tribunal administratif du logement

M. Luk Dufort et Mme Anne Mailfait sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du logement.

M. Ross Robins est nommé de nouveau membre à temps partiel de ce tribunal.

Institut national de la recherche scientifique

Mme Valérie Dekimpe est nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Institut de technologie agroalimentaire du Québec

MM. William Francoeur et Pascal Pelletier sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321