Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Agence du revenu du Québec

M. Marc Samson est nommé, à compter du 3 septembre 2019, vice-président de l'Agence du revenu du Québec. M. Samson est directeur général associé des orientations, des politiques et de la législation ministérielle au ministère de la Justice.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Mme Robin Marie Coleman est nommée, à compter du 29 août 2019, présidente‑directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Mme Coleman est directrice générale adjointe aux programmes santé physique générale et spécialisée à ce centre.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

M. Gilles Hudon est nommé, à compter du 29 août 2019, président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. M. Hudon est conseiller cadre à la présidence‑direction générale, directeur des services multidisciplinaires et directeur administratif Optilab à ce centre.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

M. Jacques Couillard est nommé, à compter du 1er octobre 2019, président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. M. Couillard est directeur général adjoint - Soutien, administration et performance à ce centre.

Institut de cardiologie de Montréal

Mme Mélanie La Couture est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Institut de cardiologie de Montréal.

Société québécoise des infrastructures

M. Jean Leclerc est nommé, à compter du 3 octobre 2019, vice-président de la Société québécoise des infrastructures. M. Leclerc était conseiller cadre à la Direction de la gestion immobilière au ministère de la Sécurité publique.

Caisse de dépôt et placement du Québec

M. Alain Côté et Mme Ravy Por sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Comité paritaire et conjoint des constables du contrôle routier du Québec

M. Pierre Vaillancourt est nommé président du comité paritaire et conjoint des constables du contrôle routier du Québec.

Fonds de recherche du Québec - Santé

Mme Manon Boily est nommée observatrice auprès du Fonds de recherche du Québec - Santé.

MM. Vincent Dumez et Eric Racine sont nommés membres du conseil d'administration de ce fonds.

Société du Centre des congrès de Québec

Mmes Annie April et Catherine Privé ainsi que M. Gilles Hamel sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec.

Mme Kathleen Bilodeau est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

