Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Institut national de santé publique du Québec

Mme Nicole Damestoy est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Institut national de santé publique du Québec.

Musée d'Art contemporain de Montréal

M. John Zeppetelli est nommé, à compter du 9 janvier 2020, membre du conseil d'administration et directeur général du Musée d'Art contemporain de Montréal. M. Zeppetelli occupe cette fonction à ce musée.

Régie des alcools, des courses et des jeux

Mme Maude Lajoie est nommée, à compter du 6 janvier 2020, régisseuse de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Mme Lajoie est avocate à cette Régie.

Mme Natalia Ouellette est nommée, à compter du 6 janvier 2020, régisseuse de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Mme Ouellette est secrétaire du conseil de discipline et du comité de révision de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Tribunal administratif du Québec

Mme Anick Brisson est nommée, à compter du 6 janvier 2020, membre psychologue du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Brisson est psychologue et neuropsychologue à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Mme France Marchetti est nommée, à compter du 6 janvier 2020, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Marchetti est directrice du bureau d'aide juridique de Crémazie du Centre communautaire juridique de Montréal.

Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux

M. Paul Préseault est nommé de nouveau président du Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Richelieu et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Richelieu

M. Nicolas Cliche est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Richelieu et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Richelieu.

MM. Serge Laverdière et Côme Poulin sont nommés membres de ce conseil.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Sainte-Thérèse

M. Frédéric Henri est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Sainte-Thérèse.

MM. Jean-Olivier Ferron et Serge Laverdière sont nommés membres de ce conseil.

École nationale d'administration publique

M. Christian Gagné est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Musée des beaux-arts de Montréal

Mmes Clare Annabelle Chiu, Lillian Mauer et Alanis Obomsawin sont nommées membres du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

