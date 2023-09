Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Ginette Bureau est nommée de nouveau régisseuse et présidente de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Société québécoise des infrastructures

Mme Lise Verreault est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société québécoise des infrastructures.

