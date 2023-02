Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Justice

Mme Kathy Plante est nommée, à compter du 2 février 2023, sous-ministre associée au ministère de la Justice. Mme Plante est directrice générale des affaires juridiques, Affaires sociales et occupation du territoire à ce ministère.

Sûreté du Québec

M. Mario Smith est nommé de nouveau directeur général adjoint de la Sûreté du Québec.

Coroner

MM. Pierre Bélisle, Richard Boisvert, Marc Jalbert et Maxime Richer ainsi que Mmes Caroline Bissonnette-Roy, Marie-Pierre Charland, Denise Fréchette, Sarah-Amélie Mercure, Julie Ouellet-Pelletier, Sophie Régnière, Geneviève Richer et Monique Tremblay sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

Société de développement de la Baie James

M. Martin Breault est nommé membre et désigné vice-président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

