Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

Mme Diane Cyrenne est nommée, à compter du 6 janvier 2020, membre de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. Mme Cyrenne est responsable du service de soutien à la réussite et du Carrefour de l'information au Collège Mérici.

M. Jean-Denis Moffet est nommé de nouveau membre de cette commission.

Sûreté du Québec

Mme Johanne Beausoleil est nommée, à compter du 2 décembre 2019, directrice générale adjointe de la Sûreté du Québec. Mme Beausoleil est cheffe du bureau de la vérification et de l'évaluation du Service de police de la Ville de Montréal.

M. Ronald Boudreault est nommé de nouveau directeur général adjoint de la Sûreté du Québec.

M. Yves Morency est nommé de nouveau directeur général adjoint de la Sûreté du Québec.

M. Guy Tremblay est nommé directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. M. Tremblay était directeur général adjoint par intérim de la Sûreté du Québec.

Tribunal administratif du travail

Mmes Louise Desbois, Manon Gauthier, Monique Lamarre et Sophie Sénéchal ainsi que MM. Raymond Arseneau et Jean-François Martel sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Société de développement des entreprises culturelles

Mme Nancy Florence Savard est nommée membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles et présidente du Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle.

M. Steve Jolin est nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles et président de la Commission du disque et du spectacle de variétés.

Télé-université

M. Denis Lamy est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de Télé‑Université.

Mme Lucie Moulet est nommée membre du conseil d'administration de cette université.

