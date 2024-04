Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Pascal Poulin est nommé, à compter du 8 avril 2024, vice-président de la Régie de l'assurance maladie du Québec. M. Poulin est directeur général principal, main-d'œuvre du réseau, formation professionnelle et des adultes au ministère de l'Éducation.

Société du Centre des congrès de Québec

Mme Caroline Lepage est nommée, à compter du 8 avril 2024, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société du Centre des congrès de Québec. Mme Lepage est directrice générale de la Fondation Y.W.C.A. de Québec.

Autorité des marchés financiers

Mme Tanya Sirois est nommée membre indépendante du conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers.

École de technologie supérieure

Mme Andrée-Lise Méthot est nommée membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Université du Québec en Outaouais

Mme Marie-Josée Bourget est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

