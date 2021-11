Nominations du conseil des ministres

QUÉBEC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Tourisme

M. Jessy Baron est nommé, à compter du 13 décembre 2021, sous-ministre adjoint au ministère du Tourisme. M. Baron est sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Corporation d'urgences-santé

M. Mathieu Campbell est nommé membre et président du conseil d'administration et directeur général par intérim de la Corporation d'urgences-santé. M. Campbell est directeur général adjoint, Administratif de cette corporation.

Curateur public

Mme Julie Baillargeon-Lavergne est désignée, à compter du 17 janvier 2022, curatrice publique par intérim. Mme Baillargeon-Lavergne est secrétaire générale et responsable du Bureau du curateur public.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

M. Simon Trépanier est nommé, à compter du 29 novembre 2021, régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. M. Trépanier est directeur général de Producteurs et productrices acéricoles du Québec.

Société de l'assurance automobile du Québec

M. Denis Marsolais est nommé, à compter du 17 janvier 2022, membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec. M. Marsolais est curateur public.

Coroners

Mmes Julie A. Blondin et Denyse Langelier ainsi que M. Steeve Poisson sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

Université du Québec à Chicoutimi

Mme Catherine Langevin-Bourgeois est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

