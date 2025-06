Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 4 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Mobilité Infra Québec

Mme Renée Amilcar est nommée, à compter du 2 septembre 2025, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de Mobilité Infra Québec. Mme Amilcar est directrice générale au sein de OC Transpo.

Mme Ann MacDonald est nommée, à compter du 2 septembre 2025, membre indépendante et présidente du conseil d'administration de Mobilité Infra Québec.

Commission des partenaires du marché du travail

Mmes Nathalie Arguin, Martine Roy et Valérie Roy ainsi que MM. Paul W. Doyon, Richard Gravel et Luc Vachon sont nommés de nouveau membres de la Commission des partenaires du marché du travail.

Mmes Nadine Bédard St-Pierre, Lucie Laflamme, Véronique Proulx et Julie White ainsi que M. Dominique Robert sont nommés membres de cette commission.

Hydro-Québec

M. Mathieu Gervais est nommé membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

Mme Julie Lévesque est nommée, à compter du 9 juin 2025, membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Télé-université

Mme Caroline Roy est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de Télé-université.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Michel Roberge est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

