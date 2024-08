Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 14 août 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. David Brulotte est nommé, à compter du 15 août 2024, délégué général du Québec à New York, aux États-Unis. M. Brulotte est délégué général du Québec à Los Angeles.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Anouk Gagné est nommée, à compter du 19 août 2024, présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Mme Gagné est vice-présidente à la transformation numérique de cette commission.

Musée d'Art contemporain de Montréal

M. Stéphan La Roche est nommé, à compter du 14 octobre 2024, membre du conseil d'administration et directeur général du Musée d'Art contemporain de Montréal. M. La Roche est membre du conseil d'administration et directeur général du Musée de la Civilisation.

Société d'habitation du Québec

M. Jean Martel est nommé, à compter du 23 septembre 2024, membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société d'habitation du Québec. M. Martel est vice-président construction au sein de Cogir Immobilier.

Tribunal administratif des marchés financiers

M. Jean-Nicolas Boutin-Wilkins est nommé, à compter du 3 septembre 2024, membre du Tribunal administratif des marchés financiers. M. Boutin-Wilkins est avocat au sein de l'Autorité des marchés financiers.

Comité des maladies professionnelles oncologiques

Mme Marie-Laure Hemery est nommée membre et présidente du comité des maladies professionnelles oncologiques.

MM. Pierre Blanchette et Armand Didier Foguieng Saha ainsi que Mme Geneviève Payette sont nommés membres de ce comité.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

