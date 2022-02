Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Mme Julie Bissonnette est nommée, à compter du 7 mars 2022, sous-ministre associée au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Mme Bissonnette est vice-présidente au développement durable et aux partenariats en territoire nordique à la Société du Plan Nord.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. David Brulotte est nommé, à compter du 4 avril 2022, délégué général du Québec à Los Angeles, aux États-Unis. M. Brulotte est délégué général du Québec à Tokyo, au Japon.

Commission municipale du Québec

Mme Sandra Bilodeau est nommée de nouveau membre de la Commission municipale du Québec.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Farid Harouni est nommé de nouveau membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Judith Lupien est nommée de nouveau régisseuse de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Conseil de la justice administrative

M. Jacques David et Mme Chantal Denommée sont nommés membres du Conseil de la justice administrative.

Université du Québec à Chicoutimi

Mme Jacinthe Larouche est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

