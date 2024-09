Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Mme Caroline Clark est nommée, à compter du 16 septembre 2024, sous-ministre adjointe au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Mme Clark est sous-ministre adjointe au ministère du Travail.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. René Sylvestre est nommé, à compter du 23 septembre 2024, délégué du Québec à Boston, aux États-Unis. M. Sylvestre est ex-directeur du Bureau du Québec à Singapour.

Institut national des mines

M. Sylvain Blais est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Institut national des mines.

M. Vincent Rousson est nommé membre du conseil d'administration de cet institut.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

