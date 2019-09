Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Mme Rosemonde Landry est nommée, à compter du 30 septembre 2019, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Mme Landry est directrice générale adjointe du programme de santé physique générale et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche et directrice des soins infirmiers et de l'éthique clinique à ce centre.

Hydro-Québec

M. Luc Jobin est nommé membre indépendant du conseil d'administration d'Hydro‑Québec.

