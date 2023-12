Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Finances

M. Guillaume Pichard est nommé, à compter du 14 décembre 2023, sous-ministre adjoint au ministère des Finances. M. Pichard est directeur général des marchés des capitaux et de la trésorerie à ce ministère.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Mme Marie-Eve Lemieux est nommée, à compter du 21 janvier 2024, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal. Mme Lemieux est directrice des ressources humaines, des communications, des affaires juridiques et enseignement à ce centre.

Autorité des marchés financiers

M. Robert Panet-Raymond est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Blainville et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Blainville - SCFP 7114

Mme Marie-Eve Crevier est nommée membre et désignée présidente du conseil de règlement des différends entre la Ville de Blainville et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Blainville - SCFP 7114.

M. Sylvain Gaudette et Mme Marie-Hélène Lajoie sont nommés membres de ce conseil.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Drummondville et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale du Regroupement des pompiers et pompières de Drummondville

Mme Marie-Hélène Lajoie est nommée membre et désignée présidente du conseil de règlement des différends entre la Ville de Drummondville et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale du Regroupement des pompiers et pompières de Drummondville.

MM. Sylvain Gaudette et Pierre Lemay sont nommés membres de ce conseil.

Société québécoise d'information juridique

Mme Karine Larochelle est nommée membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'information juridique.

Société québécoise de récupération et de recyclage

Mme Christiane Pelchat est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société québécoise de récupération et de recyclage.

M. Richard Campeau et Mme Julie Poitras-Saulnier sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

MM. Michel Delisle, Bertrand Derome, Léo Fradette et Michel Giroux ainsi que Mme Hélène Gignac sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette même société.

Tribunal des droits de la personne

Les mandats de Mme Marie-Josée Paiement et de M. Daniel Proulx sont prolongés à titre d'assesseurs au Tribunal des droits de la personne.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

